Reprodução/Globo/Fabio Rocha Xamã vive Damião no remake de 'Renascer' (TV Globo)

Xamã arrancou suspiros na web ao compartilhar um novo registro em seu perfil do Instagram nesta terça-feira (4). O intérprete de Damião em 'Renascer' (2024) levou fãs à loucura ao exibir o corpo musculoso em uma selfie no espelho.

No clique, o cantor e ator surge sem camisa, usando apenas bermuda, e deixa as tatuagens à mostra. No espelho, estava escrito: "ego < autoestima", em uma espécie de ciclo vicioso.

Nos comentários, internautas parecem ter perdido o fôlego. "Minha perdição", escreveu uma fã. "Nossa Senhora da Bicicletinha", rezou outra.

"Damião do céu, você para", pediu uma terceira. "O mais gato do mundo", elogiou mais uma.

