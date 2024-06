Reprodução: Instagram Taylor Swift defendeu Lady Gaga de comentários de haters no TikTok

A cantora Taylor Swift saiu em defesa da artista Lady Gaga na tarde desta quarta-feira (5) após a cantora de "Poker Face" receber críticas sobre a sua aparência em uma foto divulgada por paparazzi.

A vencedora do Oscar foi fotografada durante o ensaio de jantar de sua irmã Natali Germanotta e utilizava um vestido preto, que marcava a barriga da cantora. Após o registro, surgiram teorias de que Lady Gaga estaria grávida.





Em resposta aos comentários indelicados, a cantora se pronunciou no TikTok na última terça-feira (4). "Não estou grávida - apenas chorando muito na academia", brincou Gaga ao fazer referência à música "Down Bad", presente no último álbum de estúdio de Taylor Swift, o "The Tortured Poets Department".

Após a brincadeira, Taylor Swift saiu em defesa de Lady Gaga nos comentários do vídeo publicado. "Podemos concordar que é invasivo e irresponsável comentar sobre o corpo de uma mulher? Gaga não deve uma explicação a ninguém, assim como nenhuma mulher", opinou a voz de "Love Story".

