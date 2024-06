Reprodução: Instagram Estudante de medicina assumiu o relacionamento com Éder Militão na última segunda (5)

A influenciadora Tainá Castro postou duas fotos na manhã desta quarta (5) em meio à situação polêmica que vive com Eder Militão, seu atual namorado e zagueiro do Real Madrid. A estudante de medicina publicou um ensaio de biquíni e uma fotografia com uma mensagem misteriosa.

"Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte”, dizia a legenda da postagem. Tainá Castro é ex-mulher de Léo Pereira, jogador do Flamengo que, no momento, está com Karoline Lima, ex-namorada de Militão e com quem ela possui uma filha, a menina Cecília.

Karoline Lima e Eder Militão estão em uma disputa judicial após o término do relacionamento. Em maio, Militão respondeu às especulações que surgiram com seu nome depois que o jogador abriu um processo contra a influenciadora.

Segundo fontes, o jogador do Real Madrid teria processado Lima após ela impedir que a filha viajasse para ver Militão devido à falta de uma nova babá para acompanhar a criança.





Na última segunda (3), Tainá Castro assumiu o relacionamento com Éder Militão após a conquista da Champions League pelo Real Madrid. "Merecedor de tudo! Parabéns, amor! Feliz em estar ao seu lado nesse momento especial", escreveu ela na legenda da foto em que aparece com ele. "Feliz em poder compartilhar esse momento com você minha princesa", respondeu o zagueiro do time espanhol.