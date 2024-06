Reprodução: Instagram Filha do ex-casal pediu a retirada do sobrenome do pai no dia em que completou 18 anos

A petição feita por Shiloh, filha do ex-casal Brad Pitt e Angelia Jolie, para retirar o sobrenome do pai foi revelada nesta semana. O documento, que foi entregue pelos advogados da jovem no dia 27 de maio, data em que completou 18 anos, foi vazado.

Agora, Shiloh passará a ser chamada Shiloh Nouvel Jolie. Antes do pedido, ela adotava o nome Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. A justificativa utilizada pela filha do ator foi considerada pessoal, sem muitas explicações.

Ao que tudo indica, o movimento da jovem ocorreu devido à separação de Angelina Jolie e Brad Pitt. Em 2016, o veterano teria agredido fisicamente a vencedora do Oscar. Por isso, os filhos do ex-casal decidiram se afastar do pai.

Zahara e Vivienne, outros filhos de Pitt e Jolie, também retiraram o sobrenome do ator. Segundo fontes internacionais, o ator teria ficado devastado ao saber da petição de Shilon, visto que os dois possuíam uma relação próxima no passado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp