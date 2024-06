Reprodução Instagram - 5.6.2024 Erich Anderson

Morreu no último sábado (1) o ator Erich Anderson. Conhecido pela atuação em filmes, séries e soap operas [folhetins americanos], o artista lutava contra um câncer. A morte foi confirmada por Saxon Trainor, viúva, por meio das redes sociais.





Ao revelar o falecimento do marido, Saxon afirmou estar "desolada" e pediu para que o cunhado, Michael O'Malley, relembrasse a carreira de Erich. O ator foi lançado na cinematografia em um dos clássicos filmes da franquia de terror "Sexta-Feira 13", em 1984.







Fora o longa-metragem de suspense, Anderson ficou conhecido por compor o elenco das produções "Felicity", "Melrose Place", "Jornada nas Estrelas: A Nova Geração", "Dr. House", "Arquivo Morto", "Contra Tempos", "Assassinato por Escrito", "Infidelidade" e "CSI".





Além do destaque como ator, Erich se dedicou à literatura e escreveu três romances, conforme explicado por Michael O'Malley nas redes sociais. "Ele era um cara inteligente e engraçado, um cozinheiro fantástico. Escreveu três grandes romances que você pode encontrar na Amazon. Vou sentir falta, mas a provação dele acabou", finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp