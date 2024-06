Reprodução: Instagram Comediante se abriu com os fãs nesta quarta (5)

A atriz Monica Martelli desabafou para os seguidores em relação ao diagnóstico de infecção bacteriana que recebeu após passar no médico. "A vida as vezes nos faz parar e valorizar o cotidiano leve, calmo. O aqui e agora", iniciou ela.

"Tô colocando a leitura em dia, conversando muito com a Julia, minha mãe, assistindo séries, brincando com Aurora e Safira. Estou seguindo todas as orientações médicas, me recuperando bem e me sentindo cada dia melhor!", se emocionou.

Muito obrigada por tantas mensagens de carinho, fico com o coração preenchido recebendo tanto amor!", se emocionou. "Logo estou de volta ao teatro", finalizou Martelli. Nos comentários da publicação, os seguidores da comediante desejaram boas recuperações a ela.

"Daqui a pouco você estará ótima!", comentou um internauta. "Vai voltar melhor que nunca. Saúde e muito amor", disse um segundo. "Melhoras! Gatos são ótimos enfermeiros. Logo logo você estará 100%", expressou um terceiro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.