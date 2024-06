Reprodução: Instagram Léo Maia não é mais considerado filho de Tim Maia

Léo Maia, filho afetivo de Tim Maia, teve o seu reconhecimento negado como filho do artista pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Carmelo Maia, primogênito do cantor, recorreu à justiça para barrar o pedido do irmão adotivo.

"A afeição e o tratamento, especialmente após a relação de padrasto e enteado, por si só, não pode ser tida como intenção de adoção, sob pena de atribuir vontades a pessoas que, em vida, não declararam de forma expressa [a paternidade]", alegou o TJRJ.

Léo Maia é filho somente de Maria de Jesus Gomes da Silva, mais conhecida como Geisa, que se relacionou com Tim Maia. Carmelo Maia é fruto da relação de Geisa com o artista. No entanto, o cantor criou Léo Maia como se fosse seu filho.

Em 2019, o primogênito de Tim Maia entrou na Justiça com uma ação contra o filho 'afetivo', alegando que Leo Maia queria se aproveitar da fama e do sucesso do cantor.

