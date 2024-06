Twitter/@montibellerzine - 04.06.2024 João Guilherme em um evento da Disney+

O ator João Guilherme voltou a chamar atenção nas redes devido aos seus looks ousados. Na noite da última terça-feire (4), o artista decidiu usar uma roupa excêntrica durante um evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro: um conjunto com peças nada básicas e repletas de adornos. A roupa fora do comum acabou dividindo opiniões nas redes sociais.



No "tapete vermelho" do evento, João posou exibindo uma camisa branca oversized com aplicações de laços pretos grandes, e uma calça preta adornada com algumas flores. Para completar o look, o filho do cantor Leonardo optou por diversos acessórios, como óculos e brincos.

A escolha acabou dividindo as opiniões nas redes sociais. Alguns seguidores do ator apontou como uma roupa estilosa. Entretanto, muitos apontaram a escolha como controversa: "Eu acho que ele tá fazendo de propósito, eu tento certeza.. não é possível 'véi', que bizonho", afirmou uma seguidora. Outro afirmou: "Ele tem uns gostos bem peculiares” e que "tem que ter coragem”.

Alguns apontaram que o "estilo" do ator seja o motivo pelo qual o suposto affair de João Guilherme, Bruna Marquezine, não teria o assumido: "Por isso a Bruna não quer assumir. Não julgo". "Que fase vive a Bruna", disse outra seguidora". "A Bruna já desistiu da vida faz tempo, só não ver quem não quer", afirma um terceiro.

A foto do ator também recebeu uma enxurrada de ataques homofóbicos. Um seguidor escreve: "Quem é essa bixa?". Outra afirma: "Ele mais afeminado que ela".

Bruna Marquezine estava no mesmo evento, e também chamou atenção pelo vestido que usava. A estrela de Besouro Azul apostou em um look azul-escuro, com um enorme laço em sua cintura, além de uma transparência em seu decote. Ela ainda exibia um cabelo curto e uma make mais soft.

