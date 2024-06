Isabel Veloso , uma influenciadora de 18 anos, cuja batalha contra um câncer terminal tem sido pública, compartilhou em seu Instagram na madrugada desta quarta-feira (5) uma reflexão sobre uma festa que realizou em janeiro do ano passado para celebrar a remissão da doença.

"O momento era de felicidade, mas eu não compreendia completamente sua magnitude...", escreveu ela em sua postagem, acompanhando um vídeo da comemoração.

No vídeo, Isabel expressou sua gratidão pela experiência vivida naquele momento. "Sou grata por ter experimentado isso, mesmo que apenas uma vez... Não é necessário uma remissão eterna para se considerar uma vencedora. Eu venci simplesmente por ser corajosa! Janeiro de 2023", disse ela.

Mais cedo, Isabel, que enfrenta um tumor ao redor do coração, compartilhou outra atualização em sua conta, desta vez sobre o crescimento do tumor. "O crescimento do meu tumor não está dentro do previsto. É um processo lento, mas nos últimos dois dias, tenho notado um inchaço na região do meu pescoço, logo acima da cicatriz. Ele é ainda pequeno, mas houve um aumento. Há um mês, era bem menor, quase imperceptível. Nada alarmante", explicou.

Diagnóstico

Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, a jovem tem enfrentado inúmeros tratamentos desde 2021, incluindo quimioterapia e transplante de medula óssea, até ser declarada livre da doença em novembro de 2023. Entretanto, em janeiro deste ano, o câncer retornou de forma mais agressiva, desafiando novamente sua coragem e determinação.

Isabel Veloso chamou a atenção nas redes sociais ao dividir com os seguidores que está recebendo cuidados paliativos para um câncer incurável. Prestes a completar 18 anos, a jovem possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, contando com famosos como Larissa Manoela, Ingrid Guimarães e Pedro Scooby.

Também conhecida como 'Zabéu', a menina nasceu em Chopinzinho, no interior do Paraná, é filha de pais separados e tem três irmãs, de 34, 29 e 27 anos. O diagnóstico da doença foi dado quando ela tinha 15 anos. Reprodução/Instagram