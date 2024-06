Reprodução/Instagram Ivete Sangalo publica homenagem a Daniel Cady em aniversário de 39 anos do marido

Daniel Cady comemorou 39 anos nesta terça-feira (4) e ganhou homenagem da esposa, a cantora Ivete Sangalo, de 51, nas redes sociais. Veveta publicou registros em que aparece de chamego com o amado e se declarou.

"Hoje é dia desse gostoso! Viva você, meu amor! Lindo, inteligente, chatinho e cheiroso", se derreteu Ivete.

Em uma das postagens, a artista recebe uma mordidinha na bochecha do nutricionista. Os dois também aparecem coladinhos em outras duas fotos.

Ivete Sangalo e Daniel Cady estão juntos desde 2011 e são pais de três filhos, Marcelo, de 14 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 6.

Ivete Sangalo aparece de chamego com o marido e se declara em aniversário Reprodução/Instagram Daniel Cady completou 39 anos nesta terça-feira (4) Reprodução/Instagram Os dois estão juntos desde 2011 Reprodução/Instagram

