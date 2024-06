Divulgação Justiça determina o fim do RPM após briga judicial; entenda

Paulo Ricardo ganhou na Justiça e ganhou o caso que proíbe o guitarrista Fernando Deluqui de usar a marca RPM, afirmou o colunista Rogério Gentile, do UOL.

O músico é o único integrante do grupo original e, atualmente, se apresenta com três novos parceiros, Dioy Pallone, Kiko Zara e Gus Martins.

Em 2023, Paulo Ricardo entrou com um processo contra Fernando e os novos integrantes, alegando que a formação atual é uma "banda cover".

A juíza Luciana Alves de Oliveira deu razão ao cantor, ao proibir o uso do nome RPM, já que a banda está "absolutamente desfigurada e que isso implica em clara desvalorização da marca".

Ela ainda relembrou a morte do baterista Paulo Pagni (2019) e do tecladista Luiz Schiavon (2023).

"Não se pode admitir que, na qualidade de co-titular da marca, [Fernando Deluqui] opte por juntar-se a terceiros para pretensa conservação da banda, que já não guarda nenhuma identidade com sua formação original", afirmou.

Guitarrista recorre

Fernando Deluqui recorreu da decisão e declarou que Paulo Ricardo foi excluído da banda após descumprir o contrato, após idas e vindas ao RPM. O guitarrista afirmou que possui um documento assinado por outros integrantes que "assegura a continuidade da banda mesmo com a saída, voluntária ou não, substituição ou exclusão de qualquer dos seus integrantes".

"A bem da verdade Paulo Ricardo, desde a fundação da banda, sempre teve como foco principal o individualismo e sua carreira solo e nunca teve o mesmo espírito de grupo que os demais integrantes", disse.

Além disso, o músico ressaltou que não enganou o público e sempre deixou claro a participação dos novos colegas.

"Alteração na formação de bandas de rock, nacionais ou internacionais, é algo muito corriqueiro e, por óbvio, as bandas prosseguem com suas atividades e com os nomes pelos quais são conhecidas, sem que isso possa representar qualquer conduta enganosa em relação a seus fãs e ao público em geral", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp