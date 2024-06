Reprodução/Instagram Filho de Faustão comenta noivado da irmã: 'Perdi um irmão'

João Guilherme Silva comemorou nas redes sociais o noivado da irmã, Lara Silva , com Julinho Casares, filho de Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube.

O casal anunciou a novidade nesta quarta-feira (5) e o filho de Faustão fez questão de comentar.

"Hoje é um dia muito especial. Recebi a notícia maravilhosa. Existe um grande amigo meu que foi um filha da p*ta, que pegou minha irmã e acabou namorando ela. Eu perdi um amigo, mas eu ganhei um irmão", disse ele nos Stories do Instagram.

O apresentador revelou que já sabia do pedido desde a viagem que eles fizeram para a Europa. "Hoje o Julinho pediu a Lara em casamento, eu já estava sabendo que isso ia acontecer e fiquei tão feliz. Eu não sabia que hoje era o dia. Eu vi as fotos, não consegui falar [com eles], já tentei ligar para os dois, só que eles estão vivendo o momento deles, então só resta por aqui a felicidade, a comemoração e queria só dividir isso com vocês", contou.

A filha de Faustão e o rapaz namoram desde 2020, mas vivem o romance longe dos holofotes.

Quem é Julinho Casares?

Apaixonado por cachorros, Julinho Casares é apresentador de um programa dedicados aos animais. Atualmente, ele comanda o quadro "Enquanto Meu Dono Não Vem", no Hoje em Dia, da Record.

No Instagram, Julinho possui mais de 690 mil seguidores. É lá onde compartilha os bastidores de gravações e outra paixão, o futebol. Ele é torcedor do São Paulo e tem uma relação mais do que íntima com o clube, visto que é herdeiro de Julio Casares, o atual presidente.

