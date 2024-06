Reprodução/Instagram Cleo e Alegria Ferreira foram abordadas por três homens armados enquanto esperavam o sinal verde

A mulher de Martinho da Vila, Cleo Ferreira, e a filha do sambista, Alegria Ferreira, foram assaltadas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu na noite de sábado (1º), enquanto as duas esperavam o sinal verde na avenida das Américas, segundo informações do g1.

Três homens armados abordaram o carro em que mãe e filha estavam por volta das 22h e levaram seus celulares. Elas não sofreram ferimentos.

Os crimonosos tiveram acesso à conta bancária conjunta de Cleo e Martinho da Vila. Segundo a assessoria de imprensa do artista, a questão da invasão à conta já está sendo resolvida.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp