Reprodução Filha de Faustão anuncia noivado com herdeiro do futebol; veja quem é

A cantora Lara Silva, de 25 anos, anunciou nesta quarta-feira (5) que está noiva do apresentador Julinho Casares, herdeiro de Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube. A filha de Faustão e o rapaz namoram desde 2020, mas vivem o romance longe dos holofotes.



Através do Instagram, Lara Silva compartilhou um álbum de fotos ao lado do companheiro para revelar a novidade. O casal está em uma viagem pela Inglaterra.

"Um novo ciclo em nossas vidas…", escreveu a cantora, adicionando um emoji de anel. Nas fotos, o objeto brilhante ganha destaque no dedo anelar esquerdo.

Quem também se pronunciou foi o apresentador João Guilherme Silva, filho de Faustão e irmão de Lara. No Instagram, ele repostou as fotos do casal e declarou: "Que dia meus amigos!! Hoje perdi um amigo e ganhei um irmão!".

Lara Silva é fruto do relacionamento de Faustão com a artista plástica Magda Colares, com quem foi casado por 10 anos e se divorciou no início dos anos 2000.

Quem é Julinho Casares?

Apaixonado por cachorros, Julinho Casares é apresentador de um programa dedicados aos animais. Atualmente, ele comanda o quadro "Enquanto Meu Dono Não Vem", no Hoje em Dia, da Record.

No Instagram, Julinho possui mais de 690 mil seguidores. É lá onde compartilha os bastidores de gravações e outra paixão, o futebol. Ele é torcedor do São Paulo e tem uma relação mais do que íntima com o clube, visto que é herdeiro de Julio Casares, o atual presidente.