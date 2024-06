Reprodução/Instagram Dira Paes posa em meio à natureza para comemorar Dia do Meio Ambiente

Dira Paes abriu o álbum de fotos em meio à natureza para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira (5).

Entre os registros, a atriz surgiu à beira do rio, passeando de barco, posando em frente a uma árvore e mais. Na legenda, ela aproveitou para fazer uma reflexão: "Zelar pelo meio ambiente é olhar para dentro de nós".

Nos comentários, os fãs da artista se derreteram com a publicação. "Exemplo a ser seguido", elogiou uma seguidora. "Maravilhosa, e o lugar também", escreveu um admirador. "Beleza natural... muito linda", declarou uma outra.

Veja as fotos abaixo:

