Reprodução/Instagram Ana Hickmann mostra 'prova de amor' de Edu Guedes: 'Só assim para você ter certeza que a pessoa te ama de verdade'

Ana Hickmann aproveitou um espaço na agenda nesta quarta-feira (5) para dar uma passadinha no salão de beleza e repaginar o visual. Como se não bastasse, ela ainda arrastou o namorado, Edu Guedes, junto com ela e fez questão de registrar o momento em seu perfil do Instagram.

Em um vídeo publicado nos Stories, a apresentadora mostrou que está retocando o loiro do cabelo. Ao surgir com os fios bagunçados na frente do amado, ela brincou dizendo que esta seria uma "prova" do amor que ele sente por ela.

"Só assim para você ter certeza que a pessoa te ama de verdade. Te enxergar desse jeito...", disse Ana, bem-humorada. Ela ainda mostrou que o chef de cozinha aproveitou a viagem para cuidar do próprio visual. "E aí, fazer o quê? Vim se cuidar também... Cuidar do cabelo, enquanto você pinta, faz luzes e tira o branco", complementou ela.

