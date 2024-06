Ex-amante de Neymar revela faturamento com conteúdo adulto; veja valor Fernanda Campos se envolveu com o jogador durante o noivado dele com Bruna Biancardi, época em que ela estava grávida de Mavie

Home

Gente

Celebridades

Ex-amante de Neymar revela faturamento com conteúdo adulto; veja valor