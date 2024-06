Instagram Wanessa Camargo com o filho José Marcus

A cantora Wanessa Camargo deu um susto nos seguidores na noite da última segunda-feira (3). A ex-BBB publicou que teve uma emergência hospitalar com o filho mais velho, José Marcus, de 12 anos. No vídeo, a cantora relata que ele teria machucado o dedo anelar da mão direita e que teve que dar dez pontos. A emergência fez com que Wanessa cancelasse a participação no evento da sua mãe, Zilu Godói.



Em uma sequência de stories no Instagram, Wanessa explica o motivo pelo qual não pode prestigiar o lançamento do podcast da sua mãe: "Da série: mamães me entendem. Quantas vezes estamos programadas para fazer uma coisa no dia e tudo muda porque nossos filhos precisam da gente? Aconteceu isso hoje. Eu estava preparada para começar a me arrumar para prestigiar hoje o lançamento da minha mãe, do podcast dela Café Com Respostas. Aí, meu filho mais velho, esse moço, aprontou e machucou o dedo”, afirmou.

No vídeo, José Marcus aparece com o dedo anelar imobilizado. Segundo a ex-BBB, a urgência teria acontecido há alguns dias, mas o filho teria relatado ter sentido dores nesta segunda-feira.

"Esse é meu corintiano que aprontou. Olha o dedo: foram 10 pontos. Faz 15 dias que ele teve essa lesão, mas foi lesão de tendão. Vai ter que fazer fisioterapia e dói um pouquinho mesmo. Está tudo bem, mas a gente precisa ver”, tranquilizou a artista.

"Por essa razão, chamada filhos, eu não vou estar com minha mãe hoje. Mas ela entende porque sempre fez isso por mim e pelos meus irmãos também. Desejo, do fundo do coração, todo o sucesso e que seja uma festa linda”, ressaltou.

