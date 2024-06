Reprodução Shantal e Mateus Verdelho mostram o rosto do filho caçula pela 1ª vez

Nesta terça-feira (4), os influenciadores Shantal e Mateus Verdelho mostraram pela primeira vez o rostinho do terceiro filho, Giuseppe. O nascimento do herdeiro foi anunciado no sábado (1º).

No Instagram, a influenciadora publicou o encontro do caçula com os outros filhos. Ela já era mãe de Filippo, de 5 anos, e Domenica, de 2, todos fruto do relacionamento com Mateus Verdelho, com quem é casada desde 2017.

"Estamos completos, estamos nas nuvens, família é a melhor coisa do mundo! Obrigada meu Deus por tanto", dedicou na publicação.

A atitude de mostrar o rosto do novo membro da família acontece após Shantal revelar que estava receosa de apresentar o bebê para os internautas antes dos próprios filhos. Domenica e Filippo não puderam ir à maternidade devido à garota estar com um resfriado.

Nos comentários da publicação, internautas mostraram encantamento pelo novo bebê. "Meu Deus, como ele é lindo, família linda e abençoada demais", escreveu uma seguidora. "Fotos lindas, Shan!! E que bonecoooo, a cara do Pippo!!!", apontou outra.

