Reprodução/Youtube Sandra Annenberg relata assédio sexual durante carreira como atriz

Sandra Annenberg revelou ter sofrido assédio sexual na época em que trabalhou como atriz. A jornalista se dedica ao jornalismo há 32 anos.

A comunicadora afirmou que não quis "jogar o jogo" da televisão e isso fez com que ela perdesse muitas oportunidades. Segundo Sandra, ela perdeu o papel em uma novela por "não ter cedido".

"Eu talvez tivesse ido mais longe muito rápido se eu tivesse concordado em fazer 'parte da turma'", contou ao Mamilos Podcast.

Sandra comentou que assédio não era discutido naquela época. "Achávamos normal. E eu sempre fui essa feminista, desde sempre".

A jornalista contou que começou a trabalhar com atuação aos 6 anos, contra o incentivo da mãe, que era produtora de TV e não queria que a filha começasse a trabalhar muito cedo.

"Por saber não só o que eu enfrentei e entender depois o que a minha mãe não queria que eu fizesse, eu acho que eu 'segurei' muito a minha filha. Eu também não queria que ela enfrentasse tudo o que enfrentei", disse ela, que é mãe de Elisa Annenberg, fruto do casamento com Ernesto Paglia.

