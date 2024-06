Divulgação O cenógrafo revelou que já se envolveu com mulheres e participou de surubas

O famoso carnavalesco Milton Cunha se envolveu em uma nova polêmica nesta semana. Nas redes sociais, o cenógrafo foi acusado de ter agredido um fã com um tapa na cara no último fim de semana, durante uma festa na Pedra do Sal, um ponto turístico do Rio de Janeiro.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, um fã afirma: "Vi o Milton Cunha hoje na Pedra do Sal. Fui cumprimentar ele, porque o admiro, e ele me deu um tapa na cara. Nem pedi foto, nem nada. Só fui realmente cumprimentar e falar que adoro ele. Babado".

Eu vi o Milton Cunha hj na pedra do sal né



Fui cumprimentar ele pq admiro e ele me deu um tapa na cara 🤡



(Nem pedi foto nem nada, só fui realmente cumprimentar e falar que adoro ele)



Babado… — Hot|Devil🐝 (@hotidevil) June 2, 2024

Em uma entrevista cedida ao colunista Lucas Pasin, o carnavalesco comentou acerca da acusação, e disse que foi mal interpretado. Milton está no São João da Thay, no Maranhão.



"As pessoas chegam e eu pego no rosto delas para agradecer o carinho. Acho que, de alguma forma, essa pessoa se sentiu empurrada, mas era só carinho. Era só um 'muito obrigado'. Só que nessa 'gira' da noite você não está ali para gravar vídeo ou bater foto, você só diz 'obrigado' e vai. Eu estava na pegação", afirmou Milton.

Oi Milton, fico feliz que vc tenha se alimentado na pedra do sal, pode ter certeza que te saciar não estaria nem dentre as últimas opções que eu escolheria pra minha vida kkkk



Uma pena que nem lembrar vc lembra, mas geralmente é assim msm, quem comete sempre esquece. — Hot|Devil🐝 (@hotidevil) June 3, 2024

Para ele, o momento não se tratou de algo violento e garantiu que "jamais bateria em alguém". O cenógrafo havia respondido à publicação do fã anteriormente: "Como assim eu te bati, bonita? Fora isso, provavelmente, nesta hora que eu não pude te olhar, é porque eu estava na pegação, amiga. Eu também sou filho de Deus. Entre você e o bofe, escolhi ele. Me desculpe, mas valeu a pena cada espermatozóide investido".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp