Quem é Lucas Tylty, que pagou R$ 1,5 milhão para ter @ divulgado por famosos no Leilão do Neymar

A noite de segunda-feira (3) reuniu celebridades em São Paulo para a quarta edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. Segundo a entidade, o valor arrecadado no evento bateu recorde, chegando a R$ 21 milhões. Desse total, R$ 1,5 milhão foi pago pelo influenciador Lucas Tylty por um prêmio "inusitado": ter seu @ do Instagram marcado por artistas que posaram com ele para uma foto.

No clique, aparecem o próprio Neymar, Rafaella Santos, Patrícia Poeta, Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Luciana Gimenez. Maiara, da dupla com Maraisa, Roberto Justis, Ana Paula Siebert, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia também estão no registro.

Influenciador arrematou por R$ 1,5 milhão a menção de seu @ no Instagram por famosos que posaram com ele para foto





Quem é Lucas Tylty

Lucas Tylty tem 27 anos, é influenciador e trabalha no mercado de investimentos esportivos. Nascido em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, mudou-se para os Estados Unidos em 2016 e criou o canal do YouTube "Minha Vida Deu Tylty", com o qual ganhou notoriedade. Se tornou mais conhecido em 2022, ao assistir a todos os jogos da Copa do Mundo do Catar.

Atualmente, Lucas possui mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Ele afirma faturar R$ 1 milhão com cursos e investimentos no mercado esportivo. É casado e tem dois filhos.

