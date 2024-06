Foto: Divulgacao Kanye West

O músico Kanye West, de 46 anos, está sendo processado pela modelo Lauren Pisciotta, que foi ex-assistente dele, por assédio sexual. A ação judicial, divulgada pelo site americano "TMZ", aponta que o rapper teria enviado vídeos e mensagens de cunho sexual para a então funcionária.





Outros relatos de Lauren afirmam ainda que o ex-marido de Kim Kardashian teria dito a ela que se masturbava enquanto ouvia a voz dela em ligações telefônicas, além de enfatizar que o artista fazia questionamentos a ela sobre o tamanho das partes íntimas de ex-companheiros que ela já havia se envolvido.





Pisciotta foi contratada em julho de 2021 e demitida em outubro de 2022. A ex-funcionária declarou que, quando foi demitida, o chefe garantiu uma indenização de US$ 3 milhões, valor que equivale a aproximadamente R$ 15 milhões na cotação atual. No entanto, segundo ela, o rapper nunca pagou a quantia combinada.





Fora as acusações de assédio sexual, a ex-assistente está processando Kanye West por demissão injusta, ambiente de trabalho hostil e quebra de contrato. Lauren declarou ainda que pausou a carreira no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, por um pedido do ex-chefe na época em que o vínculo de trabalho estava em vigor.

