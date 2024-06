Reprodução: Instagram Vencedora do BBB 21 publicou momento inusitado entre seguidores e o namorado Kaique Cerveny nesta terça (04)

Juliette, campeã do BBB 21, ironizou o comportamento de suas fãs nesta terça-feira (04). A cantora abriu uma caixinha de perguntas pedindo sugestões de pessoas para serem suas dublês, devido à rotina pesada que leva.

"Eu tô contratando uma pessoa para ser eu. Eu tô contratando uma dublê. Quem pode? Tem que fazer as reuniões, tudo. De estratégia à organização e execução. Tem que lavar roupa. Eu preciso. Deixei aqui seu perfil que eu vou olhar. Bora?", brincou ela.





Nas respostas da caixinha, inúmeros fãs da artista aproveitaram a oportunidade e deram em cima do namorado de Juliette, o atleta Kaique Cerveny. "Kaique tá no pacote?", perguntou uma seguidora. "Pode pegar seu namorado também, né?", brincou uma segunda.

Em resposta, Juliette gravou um vídeo com o namorado. "Amor, tu viu? Um milhão de coisas e o povo só pensou nisso. Que absurdo. Não tem condição", disse ela.





Após o momento, a artista contou para mãe o acontecimento com os seguidores. "Mãe, coloquei aqui no meu Instagram que estava precisando de uma pessoa para me substituir, uma dublê para me ajudar. Sabe o que falaram? 'Tem Kaique de brinde?'", revelou ela.

Juliette e Kaique Cerveny assumiram o relacionamento em setembro de 2023, mas os dois já se encontravam desde o começo do mesmo ano.