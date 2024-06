Reprodução/Instagram Grávida de 9 meses, filha de Anderson Leonardo, do Molejo, compartilha homenagem que fez ao pai antes da morte

Grávida de 9 meses, Alessa Cristyne, filha do cantor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, mostrou uma homenagem que fez ao pai antes de ele morrer. O vocalista faleceu em abril, aos 51 anos, vítima de um câncer inguinal.

Alessa havia comprado à bebê um macacão com estampa de cavaquinho, em referência ao instrumento tocado pelo artista. Nesta terça-feira (4), ela compartilhou o momento que deu ao pai o presente, avisando que ele seria avô.

"O amor da nossa vida está chegando", disse ao publicar as fotos.

A neta do cantor vai se chamar Maria Alice. Além dela, Anderson Leonardo já era avô de uma outra menina, Andressa, de 5 anos, filha de Leozinho Bradock.

