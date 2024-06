Divulgação Ex-Mister Universo fala sobre tratamento contra vício em sexo

O ex-Mister Universo Sergio "Fialho", de 39 anos, contou que já foi viciado em sexo no auge dos seus 16 e chegou até a fazer tratamento. Hoje, Fialho usa as redes sociais para falar sobre o assunto abertamente com o público masculino. "Isso já me prejudicou muito em antigos relacionamentos. Na época não falavam sobre isso, agora eu quero ser para os outros a pessoa que eu precisei na minha juventude", disse.

Sua recuperação começou antes da sua participação no Mister Universo, em 2018. "Procurar por ajuda para vencer o vício em pornografia foi o que me deu forças para vencer o meu primeiro concurso de Mister Universo", relatou. Fialho foi eleito o Mister Universo 2018 e, desde então, influencia outros homens com a "dessexualização".



Na época, ele relembra que ficou internado em um retiro como parte do tratamento psicológico para se curar dos desejos sexuais impulsivos. "Resolvi procurar pelo o tratamento após sentir muita angústia e perceber que eu não buscava mais por um prazer legítimo no ato", comenta. "Eu fico impressionado com a quantidade de homens que sofrem disso, mas ninguém fala sobre".

Prestes a tentar o bicampeonato no novo Mister Universo, o influenciador diz que a preparação física e mental o ajuda a se manter longe do vício. "Estou completamente focado em treinos e exercícios físicos. Acredito que é o novo tipo de prazer que me satisfaz de maneira mais saudável".



Essa é a última vez que ele vai participar da competição, já que está próximo da idade limite de 40 anos, regras do concurso internacional. "Hoje eu estou melhor do que 6 anos atrás", promete Fialho. O concurso vai acontecer entre os dias 7 e 10 de julho, no Peru.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp