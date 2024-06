Reprodução/Twitter Matteus, do 'BBB 24', se emociona ao comentar tragédia no Sul e é criticado

O ex-participante do "Big Brother Brasil 24" Matteus Amaral, de 24 anos, comentou como tem sido a vida após o fim do confinamento. Em entrevista à Quem durante o São João da Thay, o ex-brother afirma que está se acostumando com o reconhecimento do público, agradecendo pelo carinho que vem recebendo, mas que "vida de artista não é tão fácil".



"A falta de privacidade é o que mais me assusta. Sempre fui bicho solto. Saía para qualquer lugar a qualquer momento. Agora, onde a gente vai, as pessoas param. É um carinho, graças a Deus. Não tenho do que reclamar. Mas tem coisa que não tem como. Por exemplo, treinar numa academia. Tem que ser isolado, num horário específico", afirma o estudante de engenharia agrícola.

Para o ex-BBB, uma das coisas que mais sente falta é a calmaria que tinha antes do programa: "Dos animais e da calmaria do campo. Agora, em viagens, é só aeroporto cheio, barulheira e cidade grande. Não sou acostumado, e estou me habituando. Mas são fases. Tenho que me abdicar de algumas coisas para conquistar outras".

O ex-participante assumiu um relacionamento com a colega de confinamento Isabelle 'Cunhão'. A manauara, no entanto, mora longe do amado, o que tem gerado longas viagens para que os dois possam se encontrar. "Como eu moro muito no extremo sul, tenho que achar um meio termo. Senão, demoro um dia para me deslocar. Fico uns dias com ela, faço algum trabalho no Rio ou em São Paulo, e volto. Fico mais na estrada do que em casa", afirma Matteus.

