Reprodução/Instagram - 21.08.2022 Alec Baldwin é casado com Hilaria desde 2012

O ator Alec Baldwin pegou os fãs de surpresa após anunciar que vai estrelar um reality show com a sua família. O indicado ao Oscar e sua esposa, Hilaria Baldwin, anunciaram na terça-feira (4) que vão estrelar a série "The Baldwins” ao lado de seus sete filhos. O programa passará no canal TLC. Alec segue sendo acusado de homicídio culposo pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, durante as gravações de "Rust".



No anúncio feito pelo astro de Hollywood, ele escreve: "Estamos convidando você para nossa casa para vivenciar os altos e baixos, o bom, o ruim, o selvagem e o louco. Casa é o lugar onde mais gostamos de estar”.

Alec e Hilaria estão casados desde junho de 2012. O primeiro filho do casal nasceu em 2013. Em abril deste ano, rumores apontavam que a esposa do ator estaria prestes a se juntar ao elenco de "The Real Housewives of Beverly Hills”, reality em que a uma das protagonista, Kyle Richards, chamou a instrutora de ioga de sua co-estrela dos “sonhos”.



“Ela mora em Nova York, mas talvez se mudasse”, refletiu Richards no podcast “Let's Talk Off Camera” de Kelly Ripa, em março.

Morte no set

Em outubro de 2021, a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, foi morta com um tiro disparado por Baldwin no set do filme "Rust". O diretor, Joel Souza, também foi na ocasião, mas se recuperou sem sequelas.

O artista afirmou que puxou o martelo da arma antes de atirar mas que não apertou o gatilho. "Sinto que alguém é responsável pelo que aconteceu, mas sei que não sou eu. Eu poderia ter me matado se pensasse que era o responsável, e não digo isso levianamente”, disse em uma entrevista após o acontecimento.

Apesar da afirmação de Baldwin, um teste forense afirmou que o ator teria tido que apertar o gatilho para que o projétil real fosse disparado, atingindo Hutchins no peito e a levando à morte.

Ele se declarou inocente perante a acusação de homicídio involuntário na morte da diretora de fotografia do filme.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp