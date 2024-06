Reprodução/Instagram Maria Lina lamenta piadas com a morte do filho que teve com Whindersson

Whindersson Nunes vem recebendo ataques na web após se envolver na briga entre Neymar e Luana Piovani. Para atingir o humorista, alguns haters passaram a fazer comentários maldosos sobre João Miguel, seu filho que faleceu após nascer de forma prematura em 2021. Cansada de assistir essa situação se repetir inúmeras vezes, a ex-noiva de Whindersson, Maria Lina, fez um desabafo nas redes sociais lamentando que o nome do bebê tenha virado alvo de piadas de mau-gosto.

"Querer ofender a todo custo alguém, usando uma criança que não está mais aqui? Essa criança tem mãe, tem avós, tem tios. São anos calada. São anos tentando, junto com a minha família, eternizar meu filho com o maior amor e respeito do mundo", começou a influenciadora. "São anos vendo meu filho virar ofensa para o próprio pai, que também sente dores. E eu também sinto. Minha mãe também sente. Mas no fim, vocês só querem jogar baixo, só querem ofender. Não importa como", continuou ela.

"Não é sobre você concordar ou não com o que o Whindersson falou, eu também não concordei com o que ele disse de mim uns meses atrás e vim me defender. Na verdade, nesses 3 anos, discordei de bastante coisa dele. Podem ter CERTEZA. Mas discordar de uma pessoa não te dá o direito de ser tão diabólico a ponto de usar a morte de um filho para ofender alguém".

Maria Lina contou que muitas pessoas pedem para que ela aconselhe o humorista a se afastar das redes sociais e revelou já ter feito isso. "Não tenho dúvidas que todos que querem de fato o bem-estar dele, sem estarem preocupados com nada além do bem-estar do Whindersson, também acham que ele deveria dar um tempo de lá. Parar de fomentar essas brigas que tomam essas proporções enormes".

"Novamente, não percam os escrúpulos em nome de uma ofensa. Vocês todos serão pais. Espero que nunca sintam a dor que eu, o pai e a família sentimos sempre que a gente lê qualquer coisa dessas. Deixem meu filho no lugar que ele merece, no amor e no respeito de quem verdadeiramente o amou e sempre amará", finalizou a ex-noiva de Whindersson.





Whindersson Nunes comenta polêmica entre Neymar e Piovani

Depois de Diogo Defante, foi a vez de Whindersson comentar a treta entre Neymar e Luana Piovani, que tem relação com a chamada "PEC das Praias". Com a declaração, internautas entenderam que o humorista estaria tomando o lado do jogador de futebol.

Através do X, ele havia publicado: "A irmã do Ney, a Rafa, simplesmente mandou o jato do Ney entregar 8 drones e levar comida e água para pessoas ilhadas [no Rio Grande do Sul] , sem pestanejar, sem pedir favor, difícil hoje em dia. Sempre que eu faço uma merda não pública, eu penso, me defenderiam disso? Qual seria o preço? Porque sinceramente, eu acho privatizar praias burrice ou mau-caratismo, ou um ou outro. Mas, porém, no entanto, todavia, nosso presidente aperta mão de pessoas que não gostamos todos os dias, e todos sabemos o porquê, ou mau-caratismo ou inteligência? Eu que não vou bater cabeça com isso. Obrigada Rafa pela ponte, ao Ney pelo jato, e ao povo pela doação do dinheiro das operações, deixo ao meu chapa Ney a voz para falar por si próprio".

