Reprodução Mari Gonzalez surge de fio-dental ao lado do novo amor; veja fotos

A influenciadora Mari Gonzalez abriu um álbum de fotos nesta segunda-feira (3), compartilhado com os seguidores os principais registros do mês de maio. Em uma das fotos, a ex-BBB curte um banho de mar ao lado do novo companheiro, Pipo Marques.

Através do Instagram, Mari Gonzalez publicou uma sequência de fotos de maio. A influenciadora reuniu atividades como encontro a dois, reunião de família, banho de sol, micareta com as amigas e até compromissos de trabalho.

Nos comentários, uma declaração de Pipo Marques chamou atenção. "Tantos dias bons", destacou o filho de Bell Marques, adicionando emoji de coração.

Os fãs também não deixaram a foto do novo casal passar despercebida. "Sejam muito felizes! Que energia gostosa acompanhar vocês. Era para ser", escreveu um seguidor. "Uma deusa que encanta com tanta beleza assim", elogiou outro fã.