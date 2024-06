Reprodução/Instagram Jojo Todynho fica triste por não fazer exame e revela motivo: 'Esquenta a xanete'

Jojo Todynho apareceu nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (3) para contar que estava fazendo exames, mas disse ter ficado triste por não poder fazer o seu favorito, que não fora solicitado pelo médico desta vez.

"Hoje é dia de mil exames, e o exame que eu mais gosto o médico tirou, que é o contraste. Eu gosto de fazer o contraste porque ele esquenta a 'xanete', brincou ela.

Uma enfermeira que estava por perto contou à cantora que uma senhora que frequenta o mesmo laboratório também costuma pedir para fazer esse exame. "Eu vou ser essa senhora, vou falar: 'Minha filha, faz um contraste em mim", respondeu Jojo.

Jojo Todynho brinca sobre não poder fazer exame de contraste pic.twitter.com/58ZwuzQV4b — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) June 3, 2024

