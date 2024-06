Reprodução Cantor Athos Prado é atropelado ao prestar socorro à motociclista

O cantor Athos Prado foi atropelado na BR-060 em Rio Verde, Goiás, na madrugada de domingo (2). O músico estava socorrendo um motociclista vítima de outro acidente quando foi atingido por um carro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou que o motorista estava embriagado.



O caso aconteceu durante a madrugada, por volta das 4h do domingo (2). O motociclista socorrido por Prado foi encaminhado para o Hospital Municipal de Rio Verde. O cantor e outro homem atingido pelo motorista alcoolizado tiveram apenas ferimentos leves, sendo liberados ainda no local do acidente.

Athos Prado encontrou o homem caído na beira da estrada e optou por descer do veículo e ir ajudá-lo. Ele e a equipe de produção voltavam de um show na cidade de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul.

Enquanto esperavam o socorro para auxiliar o motociclista, um carro desgovernado atingiu Prado e outro homem. Ao g1, o músico revelou ter sido arremessado 15 metros a frente.

"O rapaz estava gravemente ferido, imóvel, com a cara virada para o chão. Descemos do veículo e fomos prestar os primeiros socorros. Eles nos atenderam e ali fizemos nosso papel, mas fomos surpreendidos por um veículo totalmente desgovernado. Me pegou em cheio, voei por cima [do carro]", disse à reportagem.

No Instagram, Athos agradeceu a preocupação dos fãs e tranquilizou. "Obrigado pelo carinho e mensagem de apoio de todos. Nossa equipe está bem, tudo isso não passou de um grande susto e aprendizado", destacou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!