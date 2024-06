Reprodução Whindersson Nunes comenta propaganda para loja de bolsonarista

O humorista Whindersson Nunes se manifestou sobre a propaganda que realizou para a loja Havan em 2018, ano de eleições presidenciais no Brasil. Neste domingo (2), após internautas relembrarem o fato, o comediante revelou ter devolvido o cachê, sugerindo um arrependimento pela parceria. A varejista é de propriedade de Luciano Hang, forte aliado de Jair Bolsonaro (PL).

No X/Twitter, Whindersson Nunes se envolveu em trocas de alfinetadas com outros usuários. Em um desses casos, um internauta resgatou a foto do humorista com a camiseta verde e amarela da Havan, que fazia parte da campanha publicitária.

"O Brasil que queremos só depende de nós", diz a frase estampada no vestuário. A campanha foi relembrada em uma tentativa de vincular a imagem do humorista ao movimento bolsonarista, de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em resposta, ele afirmou que devolveu parte do cachê que ganhou com a publicidade. "Os tuítes parecem coordenados, minha imagem sem tattoo na cara kkkkkk [de] quando fiz essa publi, que já expliquei que devolvi o dinheiro mil vezes. Eu to de olho na sua turminha", escreveu.

Essa não é a primeira vez que Whindersson Nunes fala da propaganda polêmica para a loja Havan. Em 2023, durante participação no Flow Podcast, o comediante revelou ter sofrido com críticas na época da campanha e afirmou que esse foi um dos motivos de querer desvincular sua imagem da marca catarinense.