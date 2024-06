Reprodução/ YouTube Manu Gavassi





A cantora Manu Gavassi, de 31 anos, fez uma declaração que segue repercutindo nas redes sociais. Durante uma entrevista, a ex-BBB afirmou que perde oportunidades de trabalho por ser "muito inteligente".

“Às vezes eu não consigo coisas por ser muito inteligente. Tipo, ‘ah, não vamos chamar ela para isso, ela é muito inteligente para [fazer] isso’. ‘[Eu penso] Eu também poderia fazer isso’, mas as pessoas pensam ‘ela não vai topar'”, declarou a artista em entrevista ao Universa, do portal UOL.

Ao ser questionada sobre a imagem que as pessoas têm dela, Manu respondeu: “a minha imagem também não ajuda. Eu sou pequena e pareço mais nova”.

Nas redes sociais, a declaração repercutiu e foi alvo de deboche por alguns. "Ah tadinha, que barra", debochou um perfil. "O problema que eu queria ter", brincou mais um.

Por outro lado, muitos concordaram com a fala da cantora. "Isso não é mentira. Já vi vários RHs não contratando pessoas por ter um currículo muito bom, porque associam que a pessoa a qualquer momento vai ter desinteresse ou achar algo melhor assim que possível", comentou outro.

Gavassi ainda falou sobre a participação dela no BBB 20, reality em que foi finalista, ocupando o terceiro lugar.

“Eu sei quem eu sou, eu confio em mim, eu sou uma pessoa legal, eu confio na maneira que fui criada, eu sei que eu sei conviver com a diversidade, com pessoas diferentes de mim, e eu quero isso”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp