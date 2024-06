Reprodução/Instagram Madonna e o pai, Silvio





A cantora Madonna, de 65 anos, abriu o baú de fotos e fez uma homenagem ao seu pai, Silvio Ciccone, que completou 93 anos neste domingo (2).

A rainha do pop compartilhou uma sequência de cliques em seu Instagram, onde mostra registros antigos, atuais e momentos de carinho.

A primeira foto do carrossel foi tirada nos bastidores da última turnê da artista, a The Celebration Tour, que realizou a última apresentação nas areias cariocas da Praia de Copacabana, no Rio, onde atraiu 1,6 milhão de pessoas.

"Para o papai, feliz 93º aniversário, Silvio! Parabéns por andar na montanha russa da vida com humor e sanidade intactos", escreveu a artista na legenda do post.

Em seguida, a pop star note-americana expressou gratidão ao pai. "Obrigada por partilhar o teu mantra na vida comigo que é: 'Eu vou até as rodas caírem. Nada pode nos parar!' Te amo daqui até à lua, e de volta", concluiu.

