Reprodução Karoline Lima e Léo Pereira alfinetam Eder Militão em passeio de moto

Neste domingo (2), a influenciadora Karoline Lima voltou a debochar do processo judicial movido pelo ex-namorado Eder Militão. Em passeio de moto com o atual companheiro, Léo Pereira, a modelo deu risada ao utilizar a expressão "aventura amorosa".



Através dos Stories do Instagram, Karoline Lima registrou o momento em que ela e Léo Pereira se aventuravam em cima de uma moto, sem utilizar capacetes. "Eu e minha aventura amorosa se aventurando", escreveu a influenciadora.

O zagueiro do Flamengo também entrou na brincadeira. "As aventuras de Tom e Jerry. As aventuras amorosas de Karoline e Leo Pereira", disse o jogador, em meio à risada da namorada.

A expressão faz referência ao processo judicial movido por Eder Militão contra Karoline Lima. O jogador do Real Madrid e pai de Cecília, 1 ano, estaria buscando meios legais de impedir Lima de se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde vive Léo Pereira.

Eder Militão teria utilizado o argumento de que o novo relacionamento da ex com o jogador do Flamengo seria uma "aventura amorosa", indicando que o romance não deveria mudar a rotina da filha, ao nível de mudar de estado.

🚨FAMOSOS: Após Éder Militao afirmar que Karoline Lima e Léo Pereira estão vivendo uma ‘aventura amorosa’, a influenciadora postou um storie ao lado do amado e escreveu: “Eu e a minha aventura aventurando.” pic.twitter.com/hIbp0hWlGS — CHOQUEI (@choquei) June 2, 2024