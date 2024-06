Reprodução/Instagram A supermodelo Heidi Klum





A supermodelo Heidi Klum, que acumula mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, chamou atenção ao comemorar o seu aniversário de 51 anos no último sábado, 1º de junho.

Isso porque a famosa gravou um vídeo nos Stories do Instagram em que aparece sem biquíni enquanto relaxava à beira da piscina.

A atriz e apresentadora, que usava apenas óculos escuros brancos e boné de beisebol, posou sorridente ao cobrir os seios enquanto tomava sol.



Heidi Klum mostrou também detalhes da festa de aniversário, que contou com balões rosas espalhados por seu quintal.

"Tudo o que eu poderia desejar", escreveu a modelo alemã ao compartilhar uma foto em que aparece com a família reunida na mesa.

Klum é casada com o músico Tom Kaulitz. A apresentadora é mãe de quatro filhos: Leni, de 18 anos de idade, Henry, de 17 anos, Johan, de 16, e Lou de 13 anos, todos frutos de seu primeiro casamento com o cantor Seal, de 2005 a 2014.

