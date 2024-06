Reprodução Anitta





Neste domingo (2), Anitta repreendeu uma fã nas redes sociais. Isso porque uma seguidora comentou que a cantora "será mais famosa que Jesus Cristo". A Girl From Rio, de 31 anos, dasaprovou a comparação e pediu para a internauta não falar isso nem de brincadeira.

A artista, que segue a religião afro-brasileira Candomblé, agradeceu o carinho e escreveu: "Mas não fale isso nem brincando, tá bem? Jesus Cristo, o maior espírito de luz que passou por nossa Terra, precisa ser conhecido por todos pra sempre, e será pela graça de Deus. Eu levo alegria pra cada vez mais pessoas e sou muito grata inclusive a Jesus e a Deus", começou.



"Se Ele quiser, no futuro, também vou passar mensagens de amor e paz a todos. Só que mais famosa de Jesus ninguém pode ser, por que seus ensinamentos precisam estar no coração de todos antes de qualquer outra coisa ou pessoa. Amo seu carinho, obrigada", completou.

O comentário da fã foi deixado em uma publicação em que Anitta exibiu parte de seu show lotado em Chicago, nos Estados Unidos, e anunciava suas próximas apresentações em Nova York.





