Reprodução Wanessa Camargo detalha relação com Isis Valverde, madrasta dos filhos

A cantora Wanessa Camargo contou como que é a relação com a atriz Isis Valverde, atual madrasta dos filhos dela, José Marcus e João Francisco. A ex-global está noiva de Marcus Buaiz, empresário que foi marido de Camargo por 17 anos.



Em entrevista recente, Wanessa Camargo confessou que ficou apreensiva com a chegada de Isis Valverde no núcleo familiar. Entretanto, apontou que logo sentiu confiança pela atriz, quem ela destaca tratar os filhos muito bem.

"Isis é um amor. Obviamente, quando Marcus e ela começaram o relacionamento, eu fiquei de longe, só observando. E aí vem o feedback das crianças, que a amaram de cara. Fui ficando mais tranquila, e percebo, quando estou junto, que Isis tem muito carinho por eles. Isso faz toda a diferença. Nós duas conversamos, quando estamos juntas", declarou ao Extra.

Assim como Wanessa se dá bem com Isis Valverde, ela conta que o namorado Dado Dolabella também é bem relacionado com o pai das crianças, Marcus Buaiz.

"Marcus também percebeu o quanto Dado é carinhoso com os nossos filhos. Se as crianças gostam, não há mais nada o que dizer. Estamos todos muito bem resolvidos", afirmou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp