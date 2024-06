Reprodução Sheron Menezzes posta cliques raros em clima de romance com o marido

A atriz Sheron Menezzes aproveitou a tarde de sábado (1º) na companhia do marido, Saulo Bernard, e do filho Benjamin, de 6 anos. As fotos da tarde em alto mar foi compartilhada com os seguidores do Instagram.

Na rede de Mark Zuckerberg, a atriz apareceu em um cenário de natureza, com áreas de mata perto do mar. Ela e a família aproveitaram o passeio em cima de uma lancha.

"Fim de tarde. Sol. Sal. Mar e as melhores companhias", destacou na legenda da publicação.

Em uma das fotos, Sheron aparece em clima de romance com o Saulo Bernard, com quem vive um relacionamento há 12 anos.