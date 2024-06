Reprodução Ludmilla rebate críticas sobre 'baixa' demanda por shows: 'Retardados'

A cantora Ludmilla causou polêmica neste sábado (1º) ao rebater críticas que envolvem a demanda pelos shows dela. Através do Instagram, a cantora enfatizou o sucesso que conquistou e rejeitou a suposição de que não teria público o suficiente para os projetos.



Recentemente, Ludmilla e Ivete Sangalo cancelaram a turnê que cada uma faria pelo Brasil. Após ser divulgada a nota da produtora responsável, internautas supuseram que um dos motivos do cancelamento seria a falta de aderência do público. Em uma transmissão ao vivo, Ludmilla rejeitou essas suposições.

"De onde vocês tiram que tipo a frase 'só tem demanda do pagode' é um xingamento, é uma ofensa? Diz para mim? Cara, tem gente que quer ter demanda na sala de casa e não tem, meu amigo, eu tenho demanda no pagode, tenho demanda onde eu quiser, entendeu? Onde eu estiver, tem demanda", iniciou.

No desabafo, ela apontou que as pessoas que a criticam sobre o tema estariam esquecidos do último Rock In Rio que ela participou, quando 'roubou' o público de outros palcos.

Ela também contou os bastidores de um evento realizado por uma operadora de celular, em que, após ela ser anunciada como atração, a prefeitura pediu para desistirem da contratação devido à falta de estrutura civil para acomodar o público.

"Eu tive que ser tirada do line por conta de demanda. [..] Quando eles anunciaram online, a prefeitura entrou em contato com o evento, [falando] 'Olha, a gente ama a Ludmila, mas não dá para a Ludmilla se apresentar na praia com um show gratuito, sem ser a estrutura de réveillon ou do bloco dela, porque ela arrasta multidões'", revelou.

"Então, gente, demanda não é o problema, tipo assim, vocês são retardados... 'Só tem demanda no pagode'. Tem gente que não tem demanda na sala de casa. E se ficar puto é pior, porque esse ano aí tem novidade", completou.



EU AMO QUE A LUDMILLA FALA MESMO! Jamais ter demanda num projeto que foi pensado, idealizado, produzido e realizado por ela será um demérito, muito pelo contrário. pic.twitter.com/pUDMxTWkaz — pedro (@getwreird) June 1, 2024









