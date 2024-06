Reprodução/Instagram Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira estão aproveitando o sábado (1) para viajar. A influenciadora e o jogador de futebol colocaram os chapéus combinando com um figurino todo em jeans e partiram de carro rumo ao sertão brasileiro.

"Eu incorporei o mood. Não sei como é lá, mas na minha cabeça está combinando. E não basta um louco, tem sempre que ter um outro louco do lado. Amor, você está lindo combinando comigo", disse ela ao namorado.

O atleta do Flamengo compartilhou um registro do início da viagem com a namorada nos stories do Instagram. "Partiu sertão na melhor companhia", escreveu ele.

A influenciadora compartilhou a publicação em sua própria conta, e acabou se deparando com um comentário bastante inusitado: “Se vocês quiserem cabeça de gado, eu e minha amiga estamos disponíveis”, escreveu uma seguidora.

Karoline Lima reage a comentário inusitado Reprodução/Instagram Karoline Lima e Léo Pereira Reprodução/Instagram