Reprodução/Instagram Flavia Alessandra e Otaviano Costa curtem viagem pela Argentina

Flavia Alessandra viajou para Buenos Aires, na Argentina com a família e aproveitou o sábado (1) para compartilhar alguns dos registros com seus mais de 11 milhões de seguidores.

Leia também

Entre as fotos, há até um momento romântico da atriz com o marido, Otaviano Costa, em um passeio pelo bairro de Caminito. "Aproveitando cada segundo com as minhas melhores companhias", escreveu a atriz.

Flavia Alessandra em viagem à Argentina Reprodução/Instagram Flavia Alessandra e Otaviano Costa Reprodução/Instagram Flavia Alessandra em viagem à Argentina Reprodução/Instagram Flavia Alessandra em viagem à Argentina Reprodução/Instagram Flavia Alessandra e a filha, Giulia Martins Reprodução/Instagram Flavia Alessandra em viagem à Argentina Reprodução/Instagram Flavia Alessandra e Otaviano Costa em viagem à Argentina com a família Reprodução/Instagram Flavia Alessandra em viagem à Argentina Reprodução/Instagram Flavia Alessandra em viagem à Argentina Reprodução/Instagram Flavia Alessandra em viagem à Argentina Reprodução/Instagram Flavia Alessandra posa para fotos em viagem à Argentina Reprodução/Instagram Flavia Alessandra posa para fotos em viagem à Argentina Reprodução/Instagram Flavia Alessandra posa para fotos em viagem à Argentina Reprodução/Instagram