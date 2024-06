Reprodução Youtube/ Instagram Taylor Momsen foi mordida por morcego enquanto fazia um show

Vocalista da banda "The Pretty Reckless", a atriz e cantora Taylor Momsen passou por uma situação inusitada durante um show que ela fez em Sevilha, na Espanha. Isso porque a ex-estrela de "Gossip Girl" foi mordida por um morcego durante a apresentação.

Assista o vídeo:

Taylor Momsen foi mordida por morcego durante show de abertura para o AC/DC na Espanha.



pic.twitter.com/ifgP8Rjqdd — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 31, 2024





Além disso, Momsen só notou que o mamífero estava mordendo ela quando fãs começaram a gritar para alertá-la. "Um momento Rock and Roll em Sevilha na quarta-feira (29). De todas as músicas, foi durante 'Witches Burn' ['Bruxas Queimam', em tradução para o português] que um morcego voou até mim e se prendeu na minha perna", escreveu a artista como legenda da publicação que fez no Instagram na última sexta-feira (31).





O morcego atacou a perna esquerda da vocalista. O animal só saiu depois que colegas da banda foram prestar apoio à cantora. "Na hora, eu nem percebi, até que o incrível público começou a gritar e apontar", pontuou Momsen. "Eu devo ser uma bruxa de verdade", brincou ela.





Taylor contou que, por conta da mordida, precisará tomar vacinas contra raiva pelas próximas duas semanas. A artista ainda se divertiu com a equipe médica do hospital em que foi socorrida. Isso porque os profissionais da saúde apelidaram ela como "Batgirl".





"Ele [o morcego] é fofo. Sim, ele me mordeu. Então vou precisar tomar vacinas antirrábicas pelas próximas duas semanas que virão. Obrigada a equipe médica do hospital, que me apelidou de 'Batgirl'. Essa vai ficar marcada para mim", explicou.





Embora tenha se dedicado ao mundo da música nos últimos anos, Taylor Momsen ganhou destaque na indústria hollywoodiana por participar de filmes e séries infantojuvenis. A atriz esteve no elenco dos longas-metragens "O Grinch" (2000) e "Pequenos Espiões 2" (2002). Além disso, ficou eternizada por dar vida à Jenny Humphrey no icônico seriado "Gossip Girl" (2007-2012).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp