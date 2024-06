Reprodução Affair de Vini Jr, Julia Rodrigues reage a gol na final da Champions

Ex-affair de Vinicius Jr., a influenciadora Julia Rodrigues esteve acompanhando de longe o jogo da final da Champions League, realizado neste sábado (1º) no Estádio de Wembley, na Inglaterra. Através do Instagram, a modelo celebrou o gol do atacante brasileiro, que favoreceu a vitória do time espanhol Real Madrid.



Nos Stories, Julia Rodrigues gravou a imagem da televisão durante a transmissão da partida de futebol. Posteriormente, conseguiu registrar o momento em que Vinicius Jr. faz o segundo gol da partida.

No vídeo em questão, a modelo comemora o gol esbravejando diversos palavrões, enquanto outra mulher aparece ao fundo declarando "Eu sabia, caralh*! Eu vou chorar".

Os rumores do envolvimento romântico entre Julia Rodrigues e Vini Jr. começaram no final de 2022, quando a modelo acompanhou de perto a Copa do Mundo com a família do jogador.

Além disso, Julia e Vinicius já deram diversos indícios discretos, como viagens da modelo à Espanha, a dupla sendo fotografada em clima de romance durante eventos, e publicações nas redes sociais. Apesar disso, o romance nunca foi oficializado publicamente.