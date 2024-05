Reprodução/Instagram Sergio Guizé e Bianca Bin assistem ao jogo do Corinthians

O ator Sergio Guizé compartilhou com seus seguidores nesta sexta-feira (31) uma lembrança do último jogo do Corinthians, que assistiu ao lado da esposa, a atriz Bianca Bin, e de familiares diretamente da Arena Corinthians, em Itaquera (SP)

Ele celebrou a vitória de 3 a 0 do time paulista contra o clube uruguaio, Racing Club de Montevideo, pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira (28).

“Terça passada foi dia do Coringão, e que noite maravilhosa! 3 a 0… jogaço! Show de bola. Fiquei emocionado por presenciar a emoção do meu afilhado Raul na sua primeira vez na arena, com a energia contagiante da nossa torcida cantando o tempo todo, a alegria da Bibi [Bianca Bin], o sorriso maroto do compadre… Enfim, muitas emoções. Corinthians!”, escreveu o ator na legenda.



Sergio Guizé celebrou primeira vez do afilhado no estádio Reprodução/Instagram Sergio Guizé e Bianca Bin assistem ao jogo do Corinthians Reprodução/Instagram Sergio Guizé e Bianca Bin assistem ao jogo do Corinthians em família Reprodução/Instagram