Reprodução Karoline Lima revela suposto esquema de Eder Militão com babá; entenda

A influenciadora Karoline Lima voltou a falar sobre a briga envolvendo o ex-namorado Eder Militão, pai de sua filha Cecília, de 1 ano. Nesta sexta-feira (31), a modelo apontou que o vídeo depoimento da babá da criança faz parte de um esquema do jogador de futebol para plantar mentiras publicamente.

Através dos Stories do Instagram, Karoline apontou que o vídeo da babá se declarando contra ela teria sido gravado há um mês, antes mesmo da briga com o pai da filha.

"Naquele vídeo, a babá estava na casa do genitor, mais de um mês atrás, lá na Páscoa. Antes de tudo isso acontecer, eles previram que em algum momento precisariam daquele vídeo. Olha que loucura!", ironizou.

Na época da Páscoa, a irmã de Eder Militão realizou uma transmissão ao vivo onde foi possível escutar uma voz feminina brigando com Cecília, filha do ex-casal. Na ocasião, a criança estava sob o cuidado paterno em Madrid, na Espanha.

Quem também estava hospedada na casa era Tainá Castro, atual companheira de Eder Militão, e ex-mulher do jogador Leo Pereira. Esse último, é o atual namorado de Karoline Lima.

Diante da situação do vazamento da voz, internautas e Lima supuseram que a mulher que conflitou com Cecília seria Tainá Castro, uma vez que a confusão envolvia uma boneca de Helena, filha da estudante de medicina e atual enteada de Militão. Acontece que, após Karoline se revoltar com o caso, a babá assumiu a culpa pela maneira ríspida com que tratou a criança.

"Ela se autoacusou de ter feito aquilo, só que eu não reconheci muito a voz, fiquei um pouco na dúvida. Mas se ela se autoacusou e eu não estava lá, beleza. Só que enquanto eu estava dizendo que iria tomar minhas providências porque não poderia deixar isso acontecer, ela estava lá, gravando esse vídeo, tentando me diminuir como mãe. Vídeo prontinho para um fato que iria acontecer só esta semana", argumentou Lima, apontando que Eder e a babá tramaram contra ela.

A influenciadora também afirmou que a profissional estava apresentando comportamentos suspeitos há um tempo, desde que Militão passou a oferecer presentes para ela.

"O engraçado é que ela mudou drasticamente nos últimos meses depois de ter sido genuinamente presenteada pelo genitor com iPhone, festa de aniversário com banda, ida a festas com ele e os parceiros dele, recebido uma passagem para levar a filha dela a Madrid quando ela estava lá a trabalho, usar os cartões dele de patrocinadores para ir às lojas pegar roupas e tênis à vontade", detalhou.

"Para mim, estava sendo ótimo. Nunca reclamei. Para mim, era muito melhor ela estar bem e feliz. Mas quando o jogo começou a virar porque ela estava ganhando presentes e mimos, as coisas começaram a mudar. Nem mesmo quando a Cecília adoecia em viagens, ela me contava. Ela deixou de me passar qualquer tipo de informação do tipo quem estava com a Cecília e o que estava acontecendo de errado na casa do outro. O que isso aqui [dinheiro] não faz, né?!", refletiu.

Por fim, a influenciadora lamentou ter confiando nas pessoas erradas. "Eu contratei uma babá para ficar com a minha filha na casa do meu ex para eu me sentir segura. E confiei nela, e acreditei nela. Eu venho quebrando tanto a cara por ter confiado em algumas pessoas que é até triste para mim ter que admitir isso", confessou.