Foto: Norman Jean Roy Jennifer Lopez vive crise no relacionamento com Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck estiveram juntos para a festa de formatura de Violet, filha do ator com Jennifer Garner na quinta-feira (30). Porém, o clima entre o casal, que está em crise, não parecia dos melhores.

Os dois foram vistos deixando a casa de Garner apenas uma hora depois do início da celebração. O casal deixou o local em um Cadillac Escalade preto, que se dirigiu até uma mansão que o ator estaria alugando no bairro de Brentwood, em Los Angeles, desde que supostamente deixou a casa em que mora com Jlo.

Depois de chegar à nova residência, a cantora do sucesso foi vista imediatamente voltando para o carro com seu assistente e indo embora, de acordo com informações do Daily Mail. A mansão alugada por Affleck fica a cerca de 30 minutos de sua casa com Jennifer Lopez, em Beverly Hills.

Reprodução - 10.04.2024 Ben Affleck e Jennifer Garner

Fontes relataram ao Page Six que Jennifer Lopez parecia “Impassível” quando chegaram à festa de formatura da enteada. O casal ainda foi visto caminhando pela rua com Anne Boldt, a mãe de Ben Affleck.

Affleck tem três filhos, frutos de seu antigo relacionamento com Jennifer Garner, são eles Violet, de 18 anos, Seraphina, de 15, e Samuel, de 12. O astro foi visto carregando uma cesta com papel de embrulho rosa dentro enquanto Lopez caminhava ao lado dele.



Reprodução Instagram - 23.5.2024 Jeniffer Lopez na divulgação do filme 'Atlas'