Foto: Norman Jean Roy Jennifer Lopez





A cantora Jennifer Lopez, de 54 anos, anunciou o cancelamento da sua turnê This Is Me… Live nesta sexta-feira (31).

Em um boletim divulgado em seu site para os fãs, a atriz e cantora contou que resolveu adiar os shows para passar mais tempo com sua família e amigos.

Vale lembrar que a artista está em meio a rumores de crise no casamento e separação do marido, o ator Ben Affleck. No entanto, eles ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

A nota informa que "Jennifer está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos próximos".

"Estou completamente triste e arrasada por ter decepcionado vocês", escreveu a celebridade em seu site. "Por favor, saibam que eu não faria isso se não sentisse que era absolutamente necessário. Prometo que vou compensar vocês e estaremos todos juntos novamente. Eu amo muito todos vocês. Até a próxima", concluiu.

A turnê 'This Is Me… Live' foi originalmente marcada para começar em 26 de junho, em Orlando, e iria durar até 31 de agosto, em Houston, nos EUA.

Em julho de 2021, Ben Affleck e Jennifer Lopez reataram o relacionamento após 17 anos separados. Um ano depois, se casaram em uma cerimônia em Las Vegas.

