Reprodução/Instagram Gaten Matarazzo tem 21 anos e estreou na série da Netflix em 2016

Gaten Matarazzo, de 21 anos, falou de uma situação desconfortável pela qual passou recentemente, quando uma mulher de 40 anos admitiu ter uma “queda” por ele desde que o rapaz tinha apenas 13.

Ele expôs a situação em uma participação no podcats “Inside of You”, apresentado pelo ator Michael Rosenbaum. Ao ser questionado sobre interações desconfortáveis envolvendo fãs, Gaten disse: “Aconteceu recentemente, e isso não é muito engraçado, mas as reações em torno dele foram bem engraçadas. Uma mulher de 40 anos disse sem rodeios: 'Tenho uma queda por você desde que você tinha 13 anos'.”

O ator continuou: “E eu pensei, 'Isso é perturbador'. Tenho certeza de que ela só quis dizer: ‘Ah, esse garoto é fofo’. Aí ela disse, ‘tenho consciência da diferença de idade’. E eu, pensei, ‘tá bom’. A filha dela estava com ela e falou, ‘mãe, que p**** é essa?’. Juro por Deus”, completou o ator, destacando que a filha da mulher tinha cerca de 13 anos.

Quando Michael Rosenbaum perguntou se ele começou a rir da troca, Matarazzo disse que “não poderia”. Em vez disso, o ator se lembra de ter olhado para sua mãe, que estava sentada ao lado dele. “Isso foi difícil”, finalizou.